الحكم بالإعدام على ثلاثة فلسطينيين أدينوا بقتل اكاديمي في غزة

سجين في سجن تديره حركة حماس في مدينة غزة في 10 أيا

غزة – (أ ف ب):

حكمت محكمة فلسطينية في دير البلح وسط قطاع غزة التي تديره حركة حماس بالإعدام شنقا على ثلاثة فلسطينيين بتهمة سطو مسلح و قتل أستاذ جامعي في عام 2015 .

وقال مجلس القضاء الاعلي في بيان صحفي ان "محكمة بداية دير البلح الثلاثاء، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، بحق ثلاثة مواطنين أدينوا بتهمة القتل وآخر بالسجن المؤبد".

وحسب البيان "أدانت هيئة الجنايات الخطيرة المدانين بالتهم المسندة إليهم في قضية مقتل المغدور الدكتور محمد المصري (66 عامًا)، حيث حكمت بمعاقبة المدان الأول (ص/ج)، والثاني (ي/ش)، والثالث (أ/ب) بالإعدام شنقاً حتى الموت وذلك عن تهمة القتل قصداً بالاشتراك، والسطو على بناية سكنية ليلاً بقصد ارتكاب جناية، والسلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون، كما حكمت المحكمة بمعاقبة المدان الرابع (ف/ج) بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة السلب بالاشتراك، وحمل آلة مؤذية في مناسبة غير مشروعة وذلك خلافاً لمواد القانون".

قتل المصري الذي كان أستاذا محاضرًا في جامعة الأقصى بغزة في 2015 خلال عملية سطو مسلح على منزله بعد صلاة العشاء في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأعدمت حماس في مايو الماضي ثلاثة فلسطينيين دينوا باغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء، المعتقل السابق في السجون الإسرائيلية والذي أثار مقتله صدمة في القطاع.

وفي ابريل الماضي، اعدمت حماس ثلاثة أشخاص ادينوا بـ "التخابر مع اسرائيل".

ومنذ مطلع العام الجاري أصدرت محكمة عسكرية تابعة لحماس أربعة أحكام بالاعدام على فلسطينيين بتهمة الإتجار بالمخدرات للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة على القطاع عام 2007.

ويعاقب القانون الفلسطيني بالإعدام جرائم التعامل مع اسرائيل والقتل والاتجار بالمخدرات على أن يصادق الرئيس الفلسطيني على هذه الأحكام.

لكن حماس لا تعترف بشرعية الرئيس محمود عباس وتعتبر ان ولايته انتهت في العام 2009.