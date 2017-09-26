اسمها الحقيقي وسبب هروبها إلى مصر.. 10 تصريحات مثيرة لـ«إيمان»

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"جمال رايق، طاغي، مثير، مع عادل إمام قدمت أحلى أدوارها، تروح وتيجي ولسه نفس الجمال والروح، ليزا، لبنانية الجذور مصرية الهوى والهوايا، نجمة نورت سمانا ولسه نورها مستمر"، هكذا قدمت الفنانة والإعلامية "إسعاد يونس" الفنانة "إيمان" ضيفة برنامجها "صاحبة السعادة"، أمس الإثنين، في حلقة حملت عنوان "حلويات غربية". ونستعرض فيما يلي عددًا من التصريحات المثيرة للفنانة "إيمان" في البرنامج..

1- سر أناقتها

تعتبر الفنانة "إيمان" رمزًا للأناقة والتميز بين نجمات جيلها، وكشفت "إيمان" عن سر أناقتها للإعلامية "إسعاد يونس" بأنها، على عكس الآخرين، تبدأ اختيار إطلالاتها بالحذاء أولًا، ثم تختار ما يليق عليه من ملابس.



2- بداية التمثيل

"ليز سركسيان" هو الاسم الحقيقي للفنانة الشهيرة، ومع ذلك اشتهرت باسم "إيمان"، وكشفت عن الاسم المفضل لها بين الاثنين: "باحب إيمان لإني باحس إني تعبت على الاسم، أنا اللي عملته وأنا اللي صنعته"، مشيرة إلى أنها بدأت التمثيل باللغة الأرمنية لأن والدها كان مخرجًا، وقالت: "والدي كان مخرج مسرحي، كنت دايمًا باروح وباقعد في الكواليس، ومرة كان عندهم طفلة صغيرة بتمثل في المسرحية وعيت ماجتش، وقولت لوالدي أنا هاعمل الدور وحافظاه، وابتديت من هناك"، موضحة أنها في ذلك الوقت كانت تبلغ 6 أو 7 سنوات فقط.



3- علاقتها بأسرتها

تحدثت "إيمان" عن بعض التفاصيل الأسرية الخاصة بعائلتها، قائلة: "مع والدي كان لازم نتكلم أرمني، كان عنصري في الحتة دي، أنا وأختي كنا بنتكلم عربي، ووالدتي كانت بتتكلم إنجليزي، فتلاقي 3 لغات في البيت شغالين"، مشيرة إلى أنها تعلمت الإسباني فيما بعد عندما سافرت للخارج وأحبته كثيرًا.

4- رأيها في الجمال

رغم ثقافتها الواسعة وتخرجها في كلية الصيدلة في جامعة بيروت، وتمتعها بالجمال المبهر؛ فإن هذا الجمال يسبب أزمة للفنانة إيمان، موضحة: "الرجالة للأسف لما بيشوفوا واحدة حلوة بيتعاملوا معاها من الخارج من الشكل والمظهر، فمابيحاولوش يدخولوا جواها ويعرفوا هي بتفكر إزاي وعندها ثقافة إيه، هما عندهم الشكل وخلاص".



5- الدور السينمائي الأول

تعرفت الفنانة "إيمان" على الفن المصري في بيروت، موضحة أنها لم تكن تفكر في السينما وإنما كانت تكتفي بالمسرح كهواية، ولم تكن تتلقى أجرًا عن اشتراكها في المسرحيات، وقالت: "كنا سهرانين في فندق مشهور جدا في لبنان، وكان موجود فريد الأطرش ومعاه هنري بركات وبيتعشى هناك، وكان بيدور على وجه جديد عشان تمثل معاه في فيلم الحب الكبير"، مشيرة إلى أنها وافقت على الفور عندما عرض عليها العمل مع فريد الأطرش والراحلة فاتن حمامة.

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6- شعرها الأشقر

في حين يعتقد الكثيرون أن الفنانة "إيمان" شعرها أسود اللون في الأساس، فإنها نفت ذلك تمامًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، قائلة: "في ناس كتير فاكرين إن شعري كان إسود وبعدين عملته أشقر، لكن أنا في فيلم فريد عملته إسود وهو أساسًا كان أشقر".

7- التمثيل في مصر

كشفت الفنانة "إيمان" عن الظروف التي جاءت فيها من بيروت إلى مصر، قائلة: "أنا جيت مصر في حوادث لبنان في الحرب الأهلية، ماكنش في ذهني آجي هنا، كنت بافكر في مهنة تانية خالص، إني أبقى صيدلانية، لكن لما حصلت الحرب الأهلية ناس كتير سابت لبنان من ضمنهم أسرتي"، وأضافت: "روحت أسلم على رمسيس نجيب، وقالي أنا مش باحضر حاجة دلوقتي لكن هارشحك في حاجات كتير أوي"، مشيرة إلى أنه من اقترح عليها اسم "إيمان".

8- سعاد حسني

مفاجأة صادمة فجرتها الفنانة "إيمان"، عندما كشفت عن فيلم خشيت السندريلا "سعاد حسني" من تقديمه، وكذلك اعتذرت عنه الفنانة "نجلاء فتحي"، ووافقت الفنانة الراحلة "مديحة كامل" على تقديمه، وهو فيلم "الصعود إلى الهاوية".



9- دور الجاسوسة

يعتبر فيلم "الصعود إلى الهاوية" المشاركة الأولى الحقيقية للفنانة "إيمان" في السينما، وقامت فيه بدور الجاسوسة، وقالت عن هذا الدور: "بعد ما قريت الدور اتخضيت"، وأضافت أن المخرج كمال الشيخ أقنعها بالدور.



10- فيلم الثعلب

قدّمت الفنانة "إيمان" دور الجاسوسة مرة أخرى في فيلم "الثعلب"، وقالت عنه: "شخصيتي في التعلب مركبة، مش جاسوسة بس، كانت بتشتغل في الموساد غصب عنها لأنها أصلا مسيحية مش يهودية"، ووصفت الدور بالصعب، وأضافت أنها قدمت أدوارا مختلفة للشر.

