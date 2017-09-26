استبعاد 4 مسئولين بمدرسة في الإسكندرية بعد مصرع طالب

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بدأت أجهزة أمن الإسكندرية، التحقيق في مصرع شهاب أشرف محمد، طالب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة عبد العزيز عبد الجواد الإعدادية، التابعة لإدارة شرق التعليمية، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، إثر سقوطه من الطابق الثالث.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية أن الطالب سقط في الحصة الثامنة من نافذة الفصل، فوق أحد الباعة الجائلين، خارج المدرسة.

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وانتقلت الإدارة التعليمية إلى المدرسة ورافقت الأسرة، وتم نقل الطالب إلى مستشفى الطلبة، التي أجرت له الإسعافات الأولية، ثم أوصت بدورها بنقله إلى المستشفى الجامعي، لإجراء أشعات مقطعية والتي أوضحت ضرورة إجراء عملية جراحية له ووافته المنية في أثناء إجراء الجراحة.

من جانبه، أصدر جمعة ذكري، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، تعليماته باستبعاد مدير المدرسة والمشرف العام ومشرف الدور ومعلمة الحصة، لحين انتهاء التحقيقات في القضية رقم 293 لعام 2017، كما نفذت الإدارة التعليمية، تعليمات المديرية وتحرير محضر رقم 11251 إداري بقسم شرطة سيدي جابر.