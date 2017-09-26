غدا الطقس معتدل على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 31

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، وخليج السويس، والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ومتر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه ما بين مترين ومترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 22 31

وسط الدلتا 22 31

الإسكندرية 19 28

بلطيم 22 28

مطروح 21 27

السلوم 19 26

سيوة 21 33

بورسعيد 23 28

دمياط 23 28

العريش 18 30

رفح 19 30

الإسماعيلية 18 31

السويس 20 32

رأس سدر 22 31

نخل 15 29

نويبع 23 32

طابا 19 30

كاترين 16 29

الطور 23 32

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 24 34

مرسى علم 25 31

الفيوم 21 33

بني سويف 21 33

المنيا 21 33

أسيوط 19 34

سوهاج 22 34

قنا 22 39

الأقصر 24 40

أسوان 24 41

أبو سمبل 26 39

الوادي الجديد 25 38

شلاتين 26 38

أبو رماد 25 36

رأس حدربة 27 35

حلايب 28 34