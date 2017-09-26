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نبيلة مكرم ومحمد رمضان في البحيرة لافتتاح مؤتمر «الهجرة غير الشرعية»

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نبيلة مكرم ومحمد رمضان في البحيرة لافتتاح مؤتمر «الهجرة غير الشرعية» نبيلة مكرم ومحمد رمضان في البحيرة لافتتاح مؤتمر «الهجرة غير الشرعية»

التحرير

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وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والفنان محمد رمضان، والنائبة أمل زكريا قطب، اليوم الثلاثاء، إلى مقر فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بمحافظة البحيرة، لافتتاح مؤتمر عن الهجرة غير الشرعية تحت عنوان "قبل ما تهاجر.. فكر وشاور" بمجمع دمنهور الثقافي.

وينظم المؤتمر، المجلس القومي للطفولة والأمومة، ويحضره اللواء مجدي عناني السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة نائبا عن المحافظ، ونواب البحيرة.

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ويتم خلال الموتمر إطلاق عدد من المبادرات لتدريب وتأهيل الشباب، وتدير الوزيرة حوارا مفتوحا مع الشباب عن مخاطر الهجرة غير الشرعية.

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التحرير

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