كرم جبر: لا مساس بالعمالة فى المؤسسات الصحفية القومية

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«لا مساس بالعمالة فى الصحف القومية»، هكذا علق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ردا على تساؤل "التحرير" حول الأقاويل التى تداولها البعض فى الآونة الأخيرة بشأن اعتزام بعض المؤسسات الصحفية الاستغناء عن بعض العاملين بها لمواجهة الأزمات المالية التى تواجهها تلك المؤسسات، منوها بأن حقوق العمال خط أحمر.



وقال جبر، "للأسف، كل شوية بنسمع الكلام ده، ومش عارفين مين اللي بيروج ليه"، مشيرا إلى أن حقوق العمال خط أحمر، ولا انتقاص لها، والحفاظ على العمالة بجميع مكتسباتها وأجورها أمر واجب علينا -بحسب تعبيره- مستطردا "إذا كانت المؤسسات لم تطرح هذا الأمر، وإذا كانت الهيئة الوطنية للصحافة لم تعرض هذا الأمر، فمن أين تأتي تلك الشائعات؟، وأكدنا فى كل الاجتماعات التى عقدتها الهيئة فى الفترة الماضية أنه لا صحة لتلك الشائعات من قريب أو بعيد".



وفى سياق مواز تعقد لجنة تطوير المهنة بالهيئة الوطنية للصحافة الدورة التدريبية الأولى حول "الأطر القانونية للعمل الصحفى"، فى الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر المقبل.



ومن المقرر أن يشارك فى الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها 1 أكتوبر، الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس لجنة تطوير المهنة، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

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وتتضمن المحاضرة الأولى "تنظيم النشاط الصحفى فى مصر"، والتي يحاضر فيها الدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وتكون المحاضرة الثانية حول "حقوق الصحفيين وواجباتهم فى مصر بين الدستور والقانون"، التي يحاضر فيها الدكتور صلاح فوزى أستاذ ورئيس قسم القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنصورة.



ويتضمن اليوم الثانى فى 2 أكتوبر 2017 محاضرتين حول "جرائم النشر الصحفى وحقوق القراء فى مصر" للدكتور شريف كامل الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة والوكيل السابق للكلية لشئون الدراسات العليا.



كما يتضمن اليوم الثالث: 3 أكتوبر2017 محاضرتين حول "الممارسات الصحفية بين الحرية والمسئولية: حالات تطبيقية" للدكتور شوقى السيد المحامى، والجلسة الختامية للتكريم وتوزيع شهادات المشاركة.