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تفاصيل مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

تفاصيل مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في الإسكندرية

12:57 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

تفاصيل مصرع طالب إعدادي سقط من الطابق الثالث بمدرسة في الإسكندرية

الطفل شهاب

الإسكندرية – محمد عامر:

لقي الطفل "شهاب أشرف محمد" طالب بالصف الثالث الإعدادي، مصرعه إثر سقوطه من نافذة الطابق الثالث بمدرسة "عبدالعزيز عبدالجواد" الإعدادية التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية.

وتلقى قسم شرطة سيدي جابر، بلاغًا بسقوط طالب من الطابق الثالث بمدرسة "عبدالعزيز عبدالجواد الإعدادية"، أثناء اليوم الدراسي، وتوفى عقب نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين من التحقيقات أن الطالب سقط من نافذة الفصل بالطابق الثالث، فوق أحد الباعة الجائلين، بسوق زنانيري خارج المدرسة، ما أدى إلى إصابته هو الآخر وتم نقله للمستشفى.

وقال جمعة ذكري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن الطالب سقط من نافذة الفصل أثناء الحصة الثامنة، أمس، وتم نقله على الفور إلى مستشفى الطلبة التي أجرت له الإسعافات الأولية ثم أوصت بنقله إلى المستشفى الجامعي.

وأوضح "ذكري" في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن الآشعة المقطعية التي أجريت لـ"شهاب" في المستشفى الجامعي أوضحت ضرورة إجراء عملية جراحية له، إلا أنه توفى أثناء إجراء الجراحة.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا باستبعاد مدير المدرسة، والمشرف العام، ومشرف الدور ومعلمة الحصة، لحين انتهاء التحقيقات في القضية التي حملت رقم 293 لعام 2017، لافتًا إلى أن إدارة شرق التعليمية حررت محضر رقم 11251 إداري قسم شرطة سيدي جابر وتولت النيابة التحقيق.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية: "تعليم الإسكندرية ينعى الطالب الواقعة محل تحقيق في النيابة وعندما يُحال الأمر للقضاء تُغل أيدي الجهة الإدارية".

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