بالصور.. عاملون بالقطاع السياحي يزورون مرضى شفاء الأورمان بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

زار وفد من العاملين بالقطاع السياحي بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان لتقديم الدعم المعنوي والمادي للمرضى.

ووزع الوفد الذي ضم مدير عام أحد الفنادق السياحية ومديري الأقسام بالفندق، وجبات غداء لجميع المرضى المتواجدين داخل المستشفي لتلقي العلاج اللازم، كما قدموا تبرعات مادية جمعوها من الموظفين لدعم المستشفى في المرحلة الثانية التي يجري العمل فيها حاليًا.

وتفقد العاملون بالسياحة أقسام المستشفى المختلفة لتوزيع الوجبات على المرضى في قسم العلاج الكيماوي والاستقبال وقسم علاج اليوم الواحد، مؤكدين دعمهم للمستشفى خلال المرحلة الثانية التي تم إنهاء أكثر من 50% من الأعمال فيها، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتضم المرحلة الثانية 129 سرير رعاية عادية، و30 سرير رعاية مركزة، و4 غرف عمليات.