أراد الهروب بزوجته.. تفاصيل القبض على "ألماني" الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

ألقى ضباط مباحث مركز ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، القبض على مُسجل خطر؛ لإصابته 3 أمناء شرطة من قوة المركز، بطلقات خرطوش، أثناء مطاردته بدائرة المركز.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 3 أمناء من قوة مركز شرطة ديرب نجم، إلى مستشفى ديرب نجم العام، مصابين بطلقات خرطوش.

وتبين إصابة كلًا من "عبده فوزي أحمد" 43 عامًا، مساعد شرطة سري، بطلق ناري أعلى البطن، و"أحمد عبدالمطلب عيد" 40 عامًا، أمين شرطة سري، بطلق ناري بالفخذ الأيمن، و"طارق محمد أبو سمرة" 35 عامًا، خفير نظامي، بطلق ناري في الكاحل الأيمن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5853 إداري ديرب نجم لسنة 2017، وتم تحويلهم إلى مستشفى خاص بمدينة الزقازيق.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء توجه قوة من مركز شرطة ديرب نجم، لخدمة تأمين سوق "الأحد" بالمدينة، وأثناء توقفهم أمام مدرسة "الصنايع" بشارع المحكمة، شاهدوا دراجة بخارية يستقلها أحد الأشخاص وخلفه سيدة، وبحيازته سلاح ناري بطريقة ظاهرة، وأثناء قيامهم بتتعقبه للقبض عليه بادرهم بإطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابتهم وإحداث تلفيات بسيارة الشرطة، ولاذ المتهم بالفرار.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي، إلى أن مرتكب الواقعة يُدعى "فتحي. ع. ع" وشهرته "فتحي الألماني" 42 عامًا، مُقيم بـ"ديرب البلد" مسجل شقي خطر تحت رقم 1025 فئة "أ" سرقات عامة، وسبق اتهامه، والحكم عليه في عدد من القضايا آخرهم القضية رقم 5938 جنح العبور لسنة 2017 "سرقة بالإكراه"، فيما تمكن الضباط من تحديد مكانه وضبط وبحيازته بندقية آلية وخزنتين و36 طلقة لذات العيار.

واعترف المتهم، أمام النيابة العامة، باعتقاده أن قوات الشرطة كانت تنتظره أمام المحكمة، فبادر بإطلاق النيران، خشيه ضبطه، خاصةً وأن السيدة التي كانت بصحبته تُدعى "غادة. م. ر" 33 عامًا، ربة منزل، زوجته عرفيًا، وأنها متزوجة من غيره، فخشى أن تعلم زوجته وأهله بزواجها منه.