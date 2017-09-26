بالصور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد مجمع الكليات النظرية

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، مجمع الكليات النظري بشبين الكوم.

واطمئن مبارك على سير العملية التعليمية، والتقى بالطلاب الجدد والقدامى وتفقد لجان الكشف الطبي بصالة كلية الحقوق وكلية الآداب.