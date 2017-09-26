أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد مجمع الكليات النظرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. نائب رئيس جامعة المنوفية يتفقد مجمع الكليات النظرية

12:38 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    391bdfa632.jpg

  • عرض 5 صورة

    e109759667.jpg

  • عرض 5 صورة

    9dc9c1105c.jpg

  • عرض 5 صورة

    594fb71e48.jpg

  • عرض 5 صورة

    b72ab560dc.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. عاملون بالقطاع السياحي يزورون مرضى شفاء الأورمان بالأقصر

الألبوم التالى

بالصور.. عاملون بالقطاع السياحي يزورون مرضى شفاء الأورمان بالأقصر

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد الدكتور عادل مبارك، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، مجمع الكليات النظري بشبين الكوم.

واطمئن مبارك على سير العملية التعليمية، والتقى بالطلاب الجدد والقدامى وتفقد لجان الكشف الطبي بصالة كلية الحقوق وكلية الآداب.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. تكريم طلاب أسوان المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

    أخبار

  • أول يوم مدارس.. "بلياتشو وميكي" لطلاب بحري و"حرائق وزلط" للوادي والصعيد

    أخبار

  • حريق وإهمال في استقبال الطلاب بأول أيام الدراسة بمدارس أسوان

    أخبار

  • بالصور.. "بلياتشو" يستقبل الطلاب في مدرسة بدمياط

    أخبار

إعلان

cf3d31e2e1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة