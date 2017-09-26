التعليم: لم نعلم شيئًا عن زيارة وفد من الرئاسة للمدارس اليابانية​

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لم يتم إخطار الوزارة بزيارة وفد رئاسي لعدد من المدارس المصرية- اليابانية.

وكانت اخبارًا انتشرت حول زيارة وفد رئاسي للمدارس المصرية اليابانية، بمحافظتي القاهرة والسويس، للوقوف على مدى جاهزيتها.

وانتشرت لافتات باسم إحدى شركات المقاولات بمدينة الشروق ترحب بالرئيس السيسي لافتتاح المدرسة بالشروق :" نرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لافتتاح المدرسة المصرية اليابانية بالشروق"، فيما لم يتحدد حتى الأن افتتاح الرئيس لها بشكل قاطع.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي قد أعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس المصرية اليابانية الجاهزة فقط، بدءا من اليوم الثلاثاء.

وذكر اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن المدارس الجاهزة للدخول الخدمة بالمرحلة الأولى 6 مدارس هم: 3 مدارس بالقاهرة: "الشروق 1، الشروق 2، والتجمع"، ومدرسة بكل من محافظات: المنيا، أسيوط، والسويس.

وقال عمرو مصطفى مدير وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إن الوحدة مستعدة لتدشين الموقع الإلكتروني للتقديم للمدارس المصرية اليابانية ولكنها في انتظار تأشيرة الوزير، المتعلقة بهذا الشأن، والتي لم تصدر بعد.