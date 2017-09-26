الصحة: مخزون وسائل منع الحمل يكفي عام.. ونقدمها مجانًا لـ 3 آلاف قرية

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجي لوسائل منع الحمل يكفي عام كامل، نافية ما تردد عن نقص هذه الوسائل في الوحدات الصحية.

وأوضحت عبد المجيد في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تعويم الجنيه حدث احتكار من الصيدليات للوسائل في محاولة لزيادة أسعارها، وبالتالي ظهر أن هناك نقص في توفيرها.

وأشارت رئيس قطاع تنظيم الأسرة إلى زيادة عدد المترددات على الوحدات الصحية للاستفادة بخدمات منع الحمل نحو 1.2 مليون سيدة، كنتيجة لارتفاع أسعار هذه الوسائل، وأغلبهم نتيجة إزاحة من القطاع الخاص للحكومي، مؤكدة أن عدد الزيارات المُسجلة في العام الأخير ارتفع من 14 مليون و700 ألف زيارة للسيدات بمراكز تنظيم الأسرة، إلى 15 مليون و19 ألف زيارة.

وأكدت "عبد المجيد"، أن هناك 6 مليون مستفيد من خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها الوزارة، في حين هناك 15 مليون سيدة في سن الإنجاب، والمتزوجات منهن يبلغ 10 مليون سيدة، مشددة على أن هناك إشراف طبي من أخصائي النساء لبحث الشكاوى من استخدام الوسائل، وتقدمهم الوزارة بالمجان لـ 3 آلاف أسرة تحت مستوى الفقر.​