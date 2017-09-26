أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: مخزون وسائل منع الحمل يكفي عام.. ونقدمها مجانًا لـ 3 آلاف قرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: مخزون وسائل منع الحمل يكفي عام.. ونقدمها مجانًا لـ 3 آلاف قرية

12:45 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الصحة: مخزون وسائل منع الحمل يكفي عام.. ونقدمها مجانًا لـ 3 آلاف قرية

الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع السكان

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن المخزون الاستراتيجي لوسائل منع الحمل يكفي عام كامل، نافية ما تردد عن نقص هذه الوسائل في الوحدات الصحية.

وأوضحت عبد المجيد في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه بعد تعويم الجنيه حدث احتكار من الصيدليات للوسائل في محاولة لزيادة أسعارها، وبالتالي ظهر أن هناك نقص في توفيرها.

وأشارت رئيس قطاع تنظيم الأسرة إلى زيادة عدد المترددات على الوحدات الصحية للاستفادة بخدمات منع الحمل نحو 1.2 مليون سيدة، كنتيجة لارتفاع هذه الوسائل، وأغلبهم نتيجة إزاحة من القطاع الخاص للحكومي، مؤكدة أن عدد الزيارات المُسجلة في العام الأخير ارتفع من 14 مليون و700 ألف زيارة للسيدات بمراكز تنظيم الأسرة، إلى 15 مليون و19 ألف زيارة.

وأكدت "عبد المجيد"، أن هناك 6 مليون مستفيد من خدمات تنظيم الأسرة التي تقدمها الوزارة، في حين هناك 15 مليون سيدة في سن الإنجاب، والمتزوجات منهن يبلغ 10 مليون سيدة، مشددة على أن هناك إشراف طبي من أخصائي النساء لبحث الشكاوى من استخدام الوسائل، وتقدمهم الوزارة بالمجان لـ 3 آلاف أسرة تحت مستوى الفقر.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: 250 مليون جنيه تكلفة استيراد وسائل منع الحمل

    أخبار

  • الصحة: 32 مصابًا في انفجار إسطوانة غاز بأسوان

    أخبار

  • بروتوكول بين الصحة وجامعة سوهاج لتوفير أطباء للوحدات الخالية

    أخبار

  • رئيس قطاع تنظيم الأسرة: الصحة تدعم وسائل منع الحمل بنحو 92%

    أخبار

إعلان

10dc562a9b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 26- 10-2017

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم 25 أكتوبر

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017

8 الصبح - أسعار الخضروات والفاكهة وأسعار الذهب والعملات الأجنبية بتاريخ 25- 10-2017