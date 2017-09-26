أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الصحة: 250 مليون جنيه تكلفة استيراد وسائل منع الحمل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الصحة: 250 مليون جنيه تكلفة استيراد وسائل منع الحمل

12:43 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

الصحة: 250 مليون جنيه تكلفة استيراد وسائل منع الحمل

الدكتورة سعاد عبد المجيد

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن فاتورة استيراد وسائل منع الحمل تُقدر بنحو 250 مليون جنيه، مشيرة إلى ارتفاع قيمة هذه الوسائل بعد تعويم الجنيه حيث كانت تبلغ 130 مليون جنيه.

وأضافت عبد المجيد، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن جميع وسائل تنظيم الأسرة مستورة من الخارج، باستثناء 3 مليون شريط حبوب منع حمل من شركة أكديما تم توريدهم مؤخرًا، موضحة أن الشركة بصدد إنتاج حقن منع الحمل الشهرية وكل 3 شهور، لكنها تنتظر انتهاء إجراءات تسجيلهم بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

وأكدت رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أن وسائل تنظيم الحمل المتبعة في والمصرح بها من منظمة الصحة العالمية هيّ: الوسيلة الموضوعية - الحقن الشهرية - اللولب النحاسي - كبسولة تحت الجلد -حقن تحت الجلد -حبوب للمرضعة وغير المرضعة - الواقي الذكري.

وأوضحت أن القطاع الحكومي يستحوذ على 60% من توفير تلك الوسائل للجمهور، و20% للقطاع الخاص، فيما توفر الصيدليات نحو 20%.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: مخزون وسائل منع الحمل يكفي عام.. ونقدمها مجانًا لـ 3 آلاف قرية

    أخبار

  • الصحة: 32 مصابًا في انفجار إسطوانة غاز بأسوان

    أخبار

  • بروتوكول بين الصحة وجامعة سوهاج لتوفير أطباء للوحدات الخالية

    أخبار

  • رئيس قطاع تنظيم الأسرة: الصحة تدعم وسائل منع الحمل بنحو 92%

    أخبار

إعلان

59a5c2e937.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - ملخص وتحليل الشوط الأول لمباراة سموحة وطلائع الجيش

مصر زمان| تعرف على السقا

مصر زمان| تعرف على السقا

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر

360 مليار دولار استثمارات دوائية في مصر