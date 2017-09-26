الصحة: 250 مليون جنيه تكلفة استيراد وسائل منع الحمل

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن فاتورة استيراد وسائل منع الحمل تُقدر بنحو 250 مليون جنيه، مشيرة إلى ارتفاع قيمة هذه الوسائل بعد تعويم الجنيه حيث كانت تبلغ 130 مليون جنيه.

وأضافت عبد المجيد، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن جميع وسائل تنظيم الأسرة مستورة من الخارج، باستثناء 3 مليون شريط حبوب منع حمل من شركة أكديما تم توريدهم مؤخرًا، موضحة أن الشركة بصدد إنتاج حقن منع الحمل الشهرية وكل 3 شهور، لكنها تنتظر انتهاء إجراءات تسجيلهم بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة.

وأكدت رئيس قطاع تنظيم الأسرة، أن وسائل تنظيم الحمل المتبعة في مصر والمصرح بها من منظمة الصحة العالمية هيّ: الوسيلة الموضوعية - الحقن الشهرية - اللولب النحاسي - كبسولة تحت الجلد -حقن تحت الجلد -حبوب للمرضعة وغير المرضعة - الواقي الذكري.

وأوضحت أن القطاع الحكومي يستحوذ على 60% من توفير تلك الوسائل للجمهور، و20% للقطاع الخاص، فيما توفر الصيدليات نحو 20%.