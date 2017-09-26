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إسرائيل ترحب بإعادة انتخاب ميركل وتلتزم الصمت حيال صعود اليمين المتطرف

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مصراوي Masrawy

إسرائيل ترحب بإعادة انتخاب ميركل وتلتزم الصمت حيال صعود اليمين المتطرف

12:42 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

إسرائيل ترحب بإعادة انتخاب ميركل وتلتزم الصمت حيال صعود اليمين المتطرف

ميركل

غزة – (أ ش أ):

رحبت إسرائيل بفوز المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بولاية رابعة كمستشارة لألمانيا، لكنها لم تبد أي رد فعل رسمي حيال صعود حزب (البديل من أجل ألمانيا) اليميني المتشدد في الانتخابات الأخيرة.

وذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء ـ أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال الليلة الماضية للموظفين في مكتبه" إن إسرائيل لديها الكثير من الأصدقاء في العالم، وفازت صديقة أخرى هي انجيلا ميركل بالانتخابات الألمانية".

وأضاف نتنياهو، في إشارة واضحة إلى مستقبله السياسي وانتخابه أربع مرات كرئيس وزراء وهو رقم حققته ميركل الآن - " من الجيد أن يفوز شخص للمرة الرابعة، إنها إشارة على الخامسة".

كان نتنياهو، الذي توترت علاقته مع ميركل بسبب معارضتها لسياساته الخاصة بالمستوطنات، قد هنأ المستشارة الألمانية بالفعل مساء الأحد الماضي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) فور الإعلان عن فوزها قائلا" تهانينا لانجيلا ميركل، وهي صديقة حقيقية لإسرائيل، على إعادة انتخابها كمستشارة لألمانيا".

غير أن نتنياهو لم يعلق على فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الذي حصل بشكل مفاجىء على 13% من إجمالي أصوات الناخبين.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية في الماضي بعدم انخراط إسرائيل مع بعض الأحزاب الأوروبية اليمينية المتشددة، مثل حزب الحرية في النمسا والحزب الديمقراطي السويدي في السويد، فإنها لم تحدد بعد أية سياسة حيال حزب البديل من أجل ألمانيا.

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