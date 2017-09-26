السليمانية تسجل أقل نسبة مشاركة في استفتاء كردستان العراق

اربيل (العراق) - (د ب أ):

أفادت نتائج غير رسمية اليوم الثلاثاء بأن قضاء ميركه سور بمحافظة أربيل سجل أعلى مشاركة في استفتاء كردستان العراق بنسبة بلغت 99 بالمئة فيما سجلت مدينة السليمانية معقل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير أدنى مشاركة بنسبة بلغت 55 بالمئة.

وبينت النتائج أن أعلى نسبة للتصويت بنعم للاستقلال كانت في قضاء زاخو على الحدود مع تركيا حيث بلغت 99 بالمئة ، فيما سجل قضاء بشدر على الحدود الإيرانية أدنى نسبة حيث بلغت 55 بالمئة.

يشار إلى أن الملاحظات الأولية الملفتة لنظر المراقبين هي النسبة العالية للمشاركة والتصويت بنعم في كركوك وعموم المناطق التي تعرف بالمناطق المتنازع عليها والمشاركة الواسعة في الاقتراع في مدينتي سنجار حيث الغالبية الايزدية وسهل نينوى ذات الغالبية المسيحية والايزيدية وخانقين ذات الغالبية الكردية الشيعية التابع لمحافظة ديالى والذي يقع على الحدود الإيرانية.

وينتظر أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان النتائج الرسمية خلال ثلاثة أيام.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان أعلنت أمس أن النتائج الرسمية الأولية تشير إلى أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تفوق الـ70 بالمئة ، مشيرة إلى أن نسبة التصويت بـ"نعم" تفوق الـ90 بالمئة .