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لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ 14 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

لسماع الشهود.. تأجيل محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس" لـ 14 أكتوبر

12:25 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

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كتب- عمرو علي:

تصوير – فريد قطب:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا، بالانضمام إلى تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، لجلسة 14 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، اتهامات بالاتفاق والمساعدة والاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأبرزها قتل اللواء محمد السعيد مساعد وزير الداخلية، والمقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني، والنقيب محمد أبوشقرة، والهجوم على كنيسة الوراق، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية في سبتمبر 2013، وتفجير مديريتي أمن الدقهلية ديسمبر 2013 والقاهرة يناير 2014.

وضمَّت القضية عددا من المتهمين، والسابق اتهامهم في قضايا أخرى، منهم المتهم محمد فتحي الشاذلي نجل لواء شرطة سابق، وأحد المتهمين الرئيسيين الصادر بحقهم حكم بالإعدام في قضية "خلية الظواهري".

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