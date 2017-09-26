تطبيق المعالجة الثلاثية بمحطة "كيما 3" بأسوان نهاية العام الجاري

أسوان - إيهاب عمران:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن محطة "كيما 3" تعمل بنظام المعالجة الثلاثية، سيتم إنشاؤها بهدف استيعاب الكميات الزائدة من مياه الصرف الصحي، بطاقة 35 ألف متر مكعب يوميًا، لتبدأ مرحلة تطبيق نظام المعالجة الثلاثية بنهاية العام الجاري.

جاءت تصريحات وزير الإسكان على هامش زيارته لأسوان اليوم الثلاثاء، التي بدأها بتفقد توسعات محطة مياه جبل شيشة يتكلفه 120 مليون جنيه، وبعد ذلك تفقد الوزير محطتي الصرف الصحي "كيما 1" و"كيما 2" بنظام المعالجة الثنائية، واللذين دخلا التشغيل التجريبي خلال مارس الماضي، عقب انتهاء أعمال الإحلال والتجديد للمحطتين لترتفع طاقتهما الاستيعابية من 55 ألف متر مكعب في اليوم، إلى 75 ألف متر مكعب يوميًا.

ويستكمل وزير الإسكان زيارته لأسوان بتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة.