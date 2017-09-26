إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت الأجهزة التنفيذية بقليوب، برئاسة مصطفى بيومي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بناحية سنديون.

وأشار رئيس المدينة في تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن تلك الحملة تأتي تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وحظر توصيل المرافق للمخالفين.