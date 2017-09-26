بالصور-هكذا عادت موضة زمان في الملابس والاكسسوار

كتبت-هدير غيث:

ذكر موقع "bright side" بعض الأزياء الخاصة بالملابس والإكسسوارت والأحذية التى عادت مع مر العصور، منذ عشرات السنين والتي تتميز بأناقتها وجمالها.

وتم رصد ذلك من خلال بعض اكسسوارات التي يتم ارتدائها فى الرقبة، وطريقة قصات الشعر القصير، وبالطو الشتاء الذي يتم ارتدائه كثيراً فى هذا الموسم، والأكمام الفضفاضة التي أصبحت موضة هذا الموسم، بالإضافة إلى البنطلون الواسع من القدم، نرصدهم من خلال بعض الصور .