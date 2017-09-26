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وزير الرياضة يكرم منتخبي الطائرة والتايكوندو اليوم

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وزير الرياضة يكرم منتخبي الطائرة والتايكوندو اليوم وزير الرياضة يكرم منتخبي الطائرة والتايكوندو اليوم

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يقوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة مساء اليوم الثلاثاء، بتكريم منتخبي للكرة الطائرة تحت 23 سنة و19 سنة، بالإضافة إلى منتخب التايكوندو للناشئين، والسباح المصري عمر حجازي من ذوي الإعاقة، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بفندق نوفتيل المطار.

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ويأتي ذلك بعد أن حصل المصري للكرة الطائرة على المركز الخامس في بطولة العالم التي أقيمت باستاد القاهرة خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس، بينما حصل المنتخب المصري للكرة الطائرة تحت 19 سنة على المركز السادس في بطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 سنة، والتي أقيمت في البحرين خلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس من العام الحالي.

ويأتي أيضا تكريم المنتخب المصري للتايكوندو بعد حصوله على 6 ميداليات في بطولة العالم للناشئين والتي أقيمت بشرم الشيخ خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس، بالإضافة إلى تحقيق السباح المصري عمر حجازي من ذوي الإعاقة، رقما قياسيا بعبوره خليج العقبة من طابا إلى العقبة بمسافة 10 كم.

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التحرير

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