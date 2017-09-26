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تعرف على قائمة المنتخب بالكامل لمواجهة الكونغو في لقاء «حلم المونديال»

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تعرف على قائمة المنتخب بالكامل لمواجهة الكونغو في لقاء «حلم المونديال» تعرف على قائمة المنتخب بالكامل لمواجهة الكونغو في لقاء «حلم المونديال»

التحرير

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أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير الوطنى أسماء اللاعبين المحليين الذين وقع عليهم الاختيار من جانب الأرجنتينى هيكتور المدير الفني والذي بلغ عددهم عشرة لاعبين لينضموا إلى 15 لاعبا محترفًا لمعسكر المنتخب المقبل.

ويبدأ المنتخب في الـ2 من أكتوبر استعدادًا لمباراة الكونغو في الجولة الخامسة من تصفيات 2018 والمقرر إقامتها يوم الأحد 8 أكتوبر المقبل في الساعة السابعة مساء باستاد الجيش ببرج العرب.

وجاءت الاختيارات على النحو التالى:
7 لاعبين من الأهلي وهم: أحمد فتحى (الأهلى) - شريف إكرامى (الأهلى) - عبد الله السعيد (الأهلى) - حسام عاشور (الأهلى) - صالح جمعة (الأهلى) - سعد سمير (الأهلى) - رامى ربيعة (الأهلى) بالإضافة إلى 3 لاعبين من وهم: أحمد الشناوى 
(الزمالك) - طارق حامد (الزمالك) - على جبر (الزمالك).

وأكد لهيطة أن المؤتمر الصحفى المتعلق بالترتيبات والاستعدادات لمباراة الكونغو سيعقد يوم الإثنين 2 أكتوبر المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحا بمشروع الهدف، وسيتوجه المنتخب بعدها مباشرة لإقامة معسكره الذى سيبدأ في نفس اليوم بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

وكان كوبر قد ضم 15 محترفًا للانضمام إلى المعسكر قبل أن يعلن أسماء المحليين صباح اليوم لتكتمل القائمة النهائية للمباراة وهي كالتالي:

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حراسة المرمى: عصام الحضري - أحمد الشناوي - شريف إكرامي

خط الدفاع: أحمد حجازي - محمد عبد الشافي - كريم حافظ - أحمد المحمدي - علي جبر - رامي ربيعة - سعد سمير - أحمد فتحي. 

خط الوسط: مصطفى فتحي - محمد النني - محمود تريزيجيه - رمضان صبحي - سام مرسي - طارق حامد - حسام عاشور - صالح جمعة - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح - أحمد حسن كوكا - محمود كهربا - عمرو جمال.

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التحرير

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