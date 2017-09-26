أتلتيكو يرغب في نقل سطوته الأوروبية إلى ملعبه الجديد

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لم يخسر أتلتيكو مدريد، على ملعبه السابق فيسينتي كالديرون، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، سوى مباراة واحدة فقط من أصل 23 مواجهة سابقة.

ويأمل أتلتيكو مدريد في نقل هذا السجل المميز إلى ملعبه الجديد "واندا متروبوليتان" عندما يخوض عليه غدًا أول مباراة في دوري أبطال أوروبا، أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي تشيلسي.

وبشكل عام، خاض أتلتيكو مدريد 142 في المسابقات الأوروبية على ملعبه القديم فاز خلالها في 104 مباراة وتعادل في 24 مواجهة وتعرض للخسارة في 14 مباراة.

أما المباريات التي خاضها أتلتيكو على ملعبه القديم سواء في دوري أبطال أوروبا أو بمسماها القديم بطولة أوروبا للأندية البطلة، فوصل عددها إلى 51 مباراة حقق الروخيبلانكوس خلالها الفوز في 36 مباراة والتعادل في 11 مواجهة والخسارة في 4 مباريات فقط.

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بينما خاض أتلتيكو مدريد في كأس الكؤوس الأوروبية 29 مباراة على ملعب فيسينتي كالديرون حقق خلالها الفوز في 20 مباراة والتعادل في 6 مواجهات والخسارة في 3 لقاءات.

وأخيرًا خاض أتلتيكو في بطولة الدوري الأوروبي وبمسماها القديم كأس الاتحاد الأوروبي 62 مباراة على الكالديرون، حقق خلالها الفوز في 62 مباراة والتعادل في 48 مباراة والخسارة في 7 مواجهات.

وخاض الفريق على الكالديرون تحت قيادة سيموني 23 مباراة في المسابقات الأوروبية حقق خلالها الأتلتي الفوز في 23 مباراة والتعادل في 4 مواجهات وتعرض لخسارة وحيدة، وسجل الفريق 43 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط.