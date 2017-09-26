وزير التعليم العالي: خطة لتطوير المناهج وإعداد الخريجين لسوق العمل

القاهرة- (أ ش أ):

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية أن تقوم المعاهد بإعداد الخريجين وتأهيلهم بالمستويات التعليمية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل، مع أهمية العمل على تغيير الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.

وقال الوزير- خلال اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بمقر الوزارة - إنه من المهم وضع خطة لتطوير المناهج، والتأكد من الانضباط والالتزام التام سواء بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس أو الطلاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر خلال الفترة القادمة القيام بزيارات ميدانية للمعاهد، وذلك من خلال لجان يتم تشكيلها؛ بهدف متابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالفها.

وقرر المجلس زيادة مصروفات الطلاب القدامى بالمعاهد العالية الخاصة (للفرقة الأعلى من الأولى) في حدود 10%، وذلك بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1000 جنيه، كما قرر المجلس أن تكون التحويلات بين المعاهد للفرق الأعلى بنسبة 15% بشرط حصول الطالب على تقدير جيد.

ولفت المجلس إلى أنه أًحيط علما بعدد من القرارات الوزارية حول إنشاء المعاهد التالية: معهد المستقبل العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية، والمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بسوهاج، والمعهد الفني للتمريض بالدقهلية.

ووافق المجلس على استبدال قسم المحاسبة بدلا من قسم إدارة المنشآت الصناعية بالمعهد العالي للعلوم الإدارية ببني سويف، وأحيط المجلس علما بإعداد مشروع اتفاق يضم وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية بمشاركة ممثلين عن هذه الوزارات؛ بهدف تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية.