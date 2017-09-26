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السبت.. وضع حجر أساس مركز تدريب "النخالين" بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

السبت.. وضع حجر أساس مركز تدريب "النخالين" بالوادي الجديد

12:27 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

محافظة الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يضع وزير الري محمد عبدالعاطي، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، وفيا فال، وزيرة الري في جنوب السودان، السبت المقبل، حجر أساس مركز تدريب "النخالين" بمحافظة الوادي الجديد.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، إن الزيارة تستهدف وضع حجر أساس مركز تدريب مدينة "موط"، لتدريب مزارعي مركز الداخلة على الطرق العلمية والصحيحة والحديثة في زراعة النخيل، وجمع المحصول، والاهتمام به طوال فترة الزراعة، بتمويل مشترك من وزارة الزراعة ومنظمة "الفاو" الدولية.

وأضاف المرسي، أن الزيارة تشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع تشغيل آبار الري والزراعة بنظام الطاقة الشمسية بقرية الراشدة بالمركز بإجمالي 25 بئرًا زراعيًا، كمرحلة أولى، من تشغيل كافة الآبار بالوادي الجديد بهذا النظام.

ولفت وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إلى أن الوفد سيتفقد مزرعة "الشيخ يونس" وهو مستثمر سعودي بمنطقة غرب الموهوب بالداخلة، لنجاح زراعات أصناف جديدة من أشجار النخيل مثل " المجدول" و"الخلاص"، وتطبيق نظم ري مطور بالمزرعة بشكل ناجح.

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