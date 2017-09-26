بالصور.. تكريم طلاب أسوان المشاركين في أسبوع شباب الجامعات

أسوان - إيهاب عمران:

كرم مجلس جامعة أسوان، شباب الجامعة الذين شاركوا في أسبوع شباب الجامعات بالمنوفية، وحققوا مراكز متقدمة كما تم تكريم الوفد المرافق لهم وأعضاء البعثة.

جاء ذلك على هامش انعقاد مجلس جامعة أسوان رقم 64 برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، لأول مرة في مقر الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة احتفالًا ببدء العام الجامعي الجديد، وبدء الدراسة في كليات الحقوق ودار العلوم والألسن والآداب والتجارة والآثار في فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الجديدة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور غلاب أن جامعة أسوان أصبحت ثالث جامعة على مستوى الجامعات المصرية من حيث الطفرة التي تشهدها من الإنشاءات والتنوع التخصصي لكليات الجامعة، بما يتلاءم مع موقع الجامعة الجغرافي بمحافظة أسوان وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية بأسوان، وربط الدراسة والبحث بالمجتمع المحيط.

وأشار رئيس الجامعة بأن جامعة أسوان استقبلت هذا العام طلاب وافدين من مختلف الدول العربية، في إطار تشجيع السياحة التعليمية والعمل على زيادة نسبة الوافدين من خلال حزمة برامج تعليمية متميزة بمختلف الكليات بالجامعة.