بماراثون وعروض فنون شعبية.. المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة غدا

المنيا - ريمون الراوي:

تنظم الإدارة العامة للسياحة بديوان عام محافظة المنيا، غدًا الأربعاء، احتفالاً بمنطقة تونا الجبل الأثرية بمركز ملوي، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام حيث يهدف الاحتفال إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السياحة وقيمتها الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية.

وقال دكتور ثروت فتحي، مدير إدارة السياحة، إن برنامج الحفل يتضمن استقبالات واحتفالات للزائرين بالمناطق الأثرية والسياحية وفتح باب الزيارة بالمجان بداية من الساعة الثامنة صباحًا، بالتنسيق مع منطقة آثار مصر الوسطى ومكاتب السياحة بالوحدات المحلية، وفي الثالثة مساء يبدأ ماراثون بمنطقة تونا الجبل بملوي، الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالتنسيق مع إدارة السياحة والوحدة المحلية بملوي، يلي ذلك حفلاً للفنون الشعبية لفرق مديرية الثقافة بالمنيا وملوي بالتعاون مع مديرية الثقافة بالمنيا.