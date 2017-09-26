بالصور.. إشادة بأول إنتاج للزي المدرسي في مدرسة صناعية ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مدرسة جمال عبدالناصر الصناعية بنين، ومدرسة أحمد زويل الصناعية بنات.

وأشاد باهي خلال جولته، بأول إنتاج للزي المدرسي لقسم الملابس الجاهزة بمدرسة جمال عبدالناصر، كأول زي مدرسي ينتج بمدارس التعليم الصناعي على مستوى الجمهورية.

وحث وكيل التعليم الطلاب على المواظبة والانتظام في الحضور، واحترام معلميهم، مشددًا على تطبيق القانون بكل حزم على المتجاوزين لنسبة الغياب.