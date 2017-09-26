لاستخدامها في الكوارث.. محافظة الإسكندرية تدرس شراء وحدات سكنية

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة تدرس شراء الوحدات السكنية المتبقية لدى الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بمساكن تعاونيات "العامرية" و"عبدالقادر" و"مبارك 4 أ"، و"مبارك 4 ب".

وأضاف "سلطان" في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية للبدء في تطوير ورفع كفاءة تلك الوحدات، تمهيدًا لتخصيصها للمواطنين المتضررين جراء حدوث أي كوارث أو أزمات.

وأوضح المحافظ، أن مشروع تعاونيات العامرية "مبارك 4 ب" يضم 504 وحدات سكنية بواقع 21 بلوكًا، أما مساكن عبدالقادر "مبارك 4 أ" فيضم 165 وحدة سكنية، سيتم تطويرهم ورفع كفاءتهم لتوفير سكن مناسب للمتضررين من الأزمات والكوارث بالمحافظة.