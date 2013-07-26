مسيرات بصور "عبدالناصر" و"السيسي" في قرى كفرالشيخ تأييدا للجيش ضد الإرهاب

كتب : كرم القرشى منذ 29 دقيقة

انطلقت بعد صلاتي العشاء والتراويح، مسيرات ليليلة مؤيدة للقوات المسلحة، حيث أعلن المتظاهرون تفويض الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لمواجهة الإرهاب.

ففي قرية غرب تيرة بمركز الحامول، انطلقت مسيرة ضمت بضعة آلاف من القرى المجاورة، نظمها ائتلاف شباب القرى، برئاسة المحاسب حاتم أبوجبل، وطافت شوارع القرية، بمصاحبة الأغاني الوطنية مثل "تسلم يا جيش بلادي"، وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة والمناهضة لتنظيم الإخوان المسلمين،كما رفعوا صورا للرئيس الراحل جمال عبدالناصر والفريق أول عبدالفتاح السيسي.

وفي قرية 36 بالحامول، نظم المئات من شباب ونساء القرية مظاهرات حاشدة بعد صلاة التراويح، انطلقت من أمام المسجد الرئيسي في القرية، وردد المتظاهرون الهتافات المؤيدة للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية وطافوا شوارع القرية.

وفي قرية الترزي بمركز بيلا، انطلقت مسيرة بعد صلاة العشاء من أمام مسجد القرية، طافت شوارع القرية، واشترك فيها الأطفال والفتيات وحتى النساء من كبار السن، مرددين الهتافات المؤيدة للقوات المسلحة، ويُذكر أن القرية نظمت مسيرة عصر اليوم الجمعة.

وفي قرية برج البرلس، انطلقت مظاهرات ليلية حاشدة، من مسجد الغانمية في القرية، حتى وصلت المسيرة لنقطة حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة، وحيا المتظاهرون الجيش وأعلنوا تأييدهم للفريق أول عبدالفتاح السيسي في حربه ضد الإرهاب، وأعلن الأهالي ترقيتهم له لدرجة "مشير"، حبا فيه، وتقديرا لجهوده في القضاء على الإرهاب، حسب قولهم.