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أسماء تطلب الخلع: " جوزي مش بيخليني أمسك ريموت التلفزيون"

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مصراوي Masrawy

أسماء تطلب الخلع: " جوزي مش بيخليني أمسك ريموت التلفزيون"

12:20 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أسماء تطلب الخلع:

ارشيفية

كتبت-فاطمة عادل
بسبب "ريموت التلفزيون" رفعت "أسماء" واحدة من أغرب دعاوى الخلع ضد زوجها، إذ رفعت الدعوى التي حملت رقم 92 لسنة2017 أمام محكمة الجديدة لإنهاء علاقتها بـ"عبد الرحمن"، بعد تصاعد الخلافات بينهما حول أولوية مشاهدة التليفزيون.

وبدأت "أسماء" الحديث عن دعواها الغريبة، سائلة: "مليش حق التصرف في ريموت بيتي؟"، ثم أوضحت أنها بعد مرور الفترة الأولى من الزواج، وبعد عودة زوجها للعمل، فوجئت به يكرر سيناريو وحيدًا، إذ يعود من العمل مبكراً، وبعد ذلك يتناول الطعام ثم يجلس أمام جهاز التلفزيون من بداية النهار حتى آخره، وهو ما يكرره كل يوم.

واشكت الزوجة من أن زوجها لم يكن يسمح لها بالاقتراب من "ريموت التليفزيون" لمشاهدة ما تريد، حتى طفح الكيل بها بعدما تحملت الكثير (حسب قولها)، فقررت المواجهة، وصارحته باعتراضها على ما يفعله، قالت له "مينفعش انا ليا حق لمشاهدة التلفزيون، أنا جزء من البيت أنا عايزة تلفزيون تاني"، ليرد عليها: "مينفعش في الأوقات دي، اتفرجي معايا وفيها إيه".

بعد هذه الواقعة، تصاعدت الأمور بين الزوجين، وتكررت الخلافات، وأصبحت الحياة لا تطاق (وفق الزوجة)، فلجأت لمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ورفعت دعوى خلع بسبب "الريموت"!

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