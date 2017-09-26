بالصور.. إخماد حريق بمطعم "أم حسن" في المهندسين



كتب - محمد شعبان:

تصوير - محمود بكار:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق بمطعم أم حسن بمنطقة المهندسين.

ودفعت قوات الحماية المدنية ب3 سيارات إطفاء، نجحوا في محاصرة ألسنة النيران، دون إصابات.

انتدب المعمل الجنائي للمعاينة، والوقوف على ملابسات الحريق.