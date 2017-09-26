محافظ تعز اليمنية يستقيل احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين

صنعاء - (د ب أ):

قدم علي المعمري، محافظ تعز الموالي للحكومة الشرعية اليمنية اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه احتجاجا على تعنت البنك المركزي في صرف رواتب موظفي المحافظة.

وقال المعمري في رسالة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها ، "إنني اتأسف بعمق لعدم وجودي وسط اخواني وأبنائي أبناء محافظة تعز لمشاركتهم الاحتفاء بالذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر، لكني ألزمت نفسي بأن لا أعود لتعز إلا بعد ان نحصل على أقل مستحقاتها وهي رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن البنك المركزي في عدن (العاصمة المؤقتة جنوب اليمن) تعنت ورفض بصورة متكررة أوامر رئيس الجمهورية بصرف رواتب الموظفين ومعاملة تعز كمحافظة محررة.

وأضاف أن "البنك المركزي مع الأسف الشديد يصر بشكل غير مفهوم على عرقلة كل أمر مالي يتعلق بتعز بعرقلة سياسات التطفيش بصورة توحي بالعنصرية والتعالي كما لو أنها منة وفضلا وليست استحقاقات محافظة تقدم التضحيات تحت الحرب والحصار".

واردف بالقول "طالبنا بالقليل للمحافظة الأكثر تضحية ونضالا وثورة وجمهورية، وبدل أن نتفرغ للمهام الأكثر جسامة المتمثلة في تحرير بقية المحافظة وتفعيل كافة أجهزة الدولة وتقديم الخدمة للمواطنين ، وجدنا أنفسنا غارقين وسط عراقيل متعددة تحاول التقليل من شأن هذه المحافظة الصامدة وتستكثر عليها حتى مستحقاتها البسيطة".

وأوضح المعمري أن الوضع أصبح فوق الاحتمال، لافتاً إلى أنه منذ ما يقارب العام لم يستطع استكمال راتب شهر واحد.

واختتم بالقول "إن صمود هذه المدينة المناضلة يبعث على الفخر والاعتزاز لكل ابنائها الذين كلما ضاقت عليهم الأمور واشتد الحصار قدموا صورة أكثر اشراقا عن التضامن والتكافل والإخاء، وقدم كل فرد فيها نضالا مدهشا، الأطباء الصامدون والمدرسون المخلصون واساتذة الجامعات المرابطون في صروح العلم والمعرفة وكل الموظفين الذين استمروا في مواقعهم بغير مقابل".

وتعد محافظة تعز، من أكثر المحافظات تضررا جراء المعارك المستمرة منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية الذين يحاصرون المدينة منذ ما يقارب العامين.