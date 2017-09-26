أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

محافظ تعز اليمنية يستقيل احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محافظ تعز اليمنية يستقيل احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين

12:11 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

محافظ تعز اليمنية يستقيل احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين

علي المعمري محافظ تعز

صنعاء - (د ب أ):

قدم علي المعمري، محافظ تعز الموالي للحكومة الشرعية اليمنية اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه احتجاجا على تعنت البنك المركزي في صرف رواتب موظفي المحافظة.

وقال المعمري في رسالة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منها ، "إنني اتأسف بعمق لعدم وجودي وسط اخواني وأبنائي أبناء محافظة تعز لمشاركتهم الاحتفاء بالذكرى الـ 55 لثورة 26 سبتمبر، لكني ألزمت نفسي بأن لا أعود لتعز إلا بعد ان نحصل على أقل مستحقاتها وهي رواتب الموظفين".

وأشار إلى أن البنك المركزي في عدن (العاصمة المؤقتة جنوب اليمن) تعنت ورفض بصورة متكررة أوامر رئيس الجمهورية بصرف رواتب الموظفين ومعاملة تعز كمحافظة محررة.

وأضاف أن "البنك المركزي مع الأسف الشديد يصر بشكل غير مفهوم على عرقلة كل أمر مالي يتعلق بتعز بعرقلة سياسات التطفيش بصورة توحي بالعنصرية والتعالي كما لو أنها منة وفضلا وليست استحقاقات محافظة تقدم التضحيات تحت الحرب والحصار".

واردف بالقول "طالبنا بالقليل للمحافظة الأكثر تضحية ونضالا وثورة وجمهورية، وبدل أن نتفرغ للمهام الأكثر جسامة المتمثلة في تحرير بقية المحافظة وتفعيل كافة أجهزة الدولة وتقديم الخدمة للمواطنين ، وجدنا أنفسنا غارقين وسط عراقيل متعددة تحاول التقليل من شأن هذه المحافظة الصامدة وتستكثر عليها حتى مستحقاتها البسيطة".

وأوضح المعمري أن الوضع أصبح فوق الاحتمال، لافتاً إلى أنه منذ ما يقارب العام لم يستطع استكمال راتب شهر واحد.

واختتم بالقول "إن صمود هذه المدينة المناضلة يبعث على الفخر والاعتزاز لكل ابنائها الذين كلما ضاقت عليهم الأمور واشتد الحصار قدموا صورة أكثر اشراقا عن التضامن والتكافل والإخاء، وقدم كل فرد فيها نضالا مدهشا، الأطباء الصامدون والمدرسون المخلصون واساتذة الجامعات المرابطون في صروح العلم والمعرفة وكل الموظفين الذين استمروا في مواقعهم بغير مقابل".

وتعد محافظة تعز، من أكثر المحافظات تضررا جراء المعارك المستمرة منذ أكثر من عامين بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثيين والقوات الموالية الذين يحاصرون المدينة منذ ما يقارب العامين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل 20 عنصرا من الحوثيين في معارك وقصف لقوات التحالف في تعز

    أخبار

  • قتلى وجرحى من الحوثيين غرب اليمن

    أخبار

  • مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في عملية عسكرية قرب الحدود اليمنية

    أخبار

  • عون وبري ونصر الله يهنؤون روحاني بإعادة انتخابه رئيساً لإيران

    أخبار

إعلان

9c16f32983.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

الجالية المصرية بالسعودية تشيد بدعم "بن سلمان" لأسر "شهداء الواحات"

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

بلومبرج: الجسر البري بين مصر والسعودية ربما يحتاج إلى موافقة إسرائيل

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)