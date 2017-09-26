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دمشق: الحكم الذاتي لأكراد سوريا قابل للتفاوض

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مصراوي Masrawy

دمشق: الحكم الذاتي لأكراد سوريا قابل للتفاوض

12:05 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

دمشق: الحكم الذاتي لأكراد سوريا قابل للتفاوض

القاهرة – (مصراوي):
قال وزير الخارجية السوري، إن دمشق مستعدة للتفاوض مع الأكراد على مطلبهم الخاص بالحكم الذاتي في إطار حدود الدولة السورية وذلك في خطوة استرضائية في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بين مختلف الأطراف في شرق سوريا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن المعلم قوله في مقابلة مع قناة آر.تي ( اليوم) إن قد تبحث مطلب الأكراد ما إن تتحقق هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال المعلم إن السوريين الأكراد "يريدون شكلا من أشكال الإدارة الذاتية ضمن حدود الجمهورية العربية السورية.. هذا الموضوع قابل للتفاوض والحوار ونحن عندما ننتهي من القضاء على داعش يمكن أن نجلس مع أبنائنا الأكراد ونتفاهم على صيغة للمستقبل".

وتسيطر وحدات حماية الشعب الكردية السورية على مساحة من شمال سوريا حيث أقام حزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الرئيسي، وحلفاؤه حكما ذاتيا منذ بدء الحرب الأهلية السورية عام 2011.

ويقول أكراد سوريا إن هدفهم هو الحفاظ على الحكم الذاتي في إطار حكم غير مركزي في سوريا ولا يهدفون إلى الاقتداء بأكراد العراق الذين أجروا يوم الاثنين استفتاء على الاستقلال.

وأكد المعلم رفض حكومته لهذا الاستفتاء قائلا إن دمشق تؤيد وحدة العراق.

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مصراوي Masrawy

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