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ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات في الدقي

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مصراوي Masrawy

ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات في الدقي

12:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات في الدقي

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط عاطل؛ بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالدقي.

وكشفت التحريات الأولية أن عاطلا، تسلل إلى شقة بشارع محي الدين أبو العز، واستولى على مشغولات ذهبية، لكن قاطني العقار شعروا به، وقاموا بمطاردته، وتمكنوا من ضبطه.

تم تسليم المتهم إلى قوة من قسم شرطة الدقي، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بتطوير مناقشته عما ارتكبه من جرائم مماثلة.

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مصراوي Masrawy

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