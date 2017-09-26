ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات في الدقي

كتب - محمد شعبان:

تمكنت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط عاطل؛ بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالدقي.

وكشفت التحريات الأولية أن عاطلا، تسلل إلى شقة بشارع محي الدين أبو العز، واستولى على مشغولات ذهبية، لكن قاطني العقار شعروا به، وقاموا بمطاردته، وتمكنوا من ضبطه.

تم تسليم المتهم إلى قوة من قسم شرطة الدقي، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بتطوير مناقشته عما ارتكبه من جرائم مماثلة.