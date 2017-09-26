ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات في الدقي
ضبط عاطل بتهمة سرقة مشغولات في الدقي
12:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
أرشيفية
كتب - محمد شعبان:
تمكنت قوات الشرطة بمساعدة الأهالي من ضبط عاطل؛ بتهمة سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من شقة بالدقي.
وكشفت التحريات الأولية أن عاطلا، تسلل إلى شقة بشارع محي الدين أبو العز، واستولى على مشغولات ذهبية، لكن قاطني العقار شعروا به، وقاموا بمطاردته، وتمكنوا من ضبطه.
تم تسليم المتهم إلى قوة من قسم شرطة الدقي، وأخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بتطوير مناقشته عما ارتكبه من جرائم مماثلة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط عامل سرق مشغولات ذهبية من شقة عمته بالجمالية
-
أين تذهب الـ150 مليون جنيه بعد مؤبد "اللبان" في "الرشوة الكبرى"؟
-
كشف لغز سرقة 300 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من مسكن في الزاوية الحمراء
-
ضبط خادمة أوغندية لسرقتها مشغولات ذهبية بمنطقة الشروق
إعلان
إعلان