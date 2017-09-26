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قبول طعن 27 متهمًا في قضية "أحداث اقتحام قسم الغنايم"

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مصراوي Masrawy

قبول طعن 27 متهمًا في قضية "أحداث اقتحام قسم الغنايم"

11:58 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب- طارق سمير:

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقدم من 27 متهمًا على أحكام المؤبد الصادر ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الغنايم"، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

كانت محكمة جنايات أسيوط أصدرت حكمها بتاريخ 16 أكتوبر 2014 على 26 متهما، بينهم 5 أشقاء بالسجن المؤبد في القضية رقم 810 لسنة 2014، والتي وقعت أحداثها عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمحافظة أسيوط.

كانت النيابة أحالت 127 متهما بالقضية ووجهت لهم العديد من الجرائم، أبرزها تكدير السلم والأمن العام والاشتراك فى اقتحام وسرقة مركز شرطة الغنايم وإشعال النيران فيه وإصابة النقيب عبدالغفار الناحل، معاون المباحث واقتحام محكمة الغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقاري والإدارة الزراعية ومدرستي الغنايم الثانوية ونقطة شرطة المشايعة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.

اشتملت قائمة أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد على كل من: عادل أحمد أبوزيد، وسعد حمدى حماد، ومحمد حمدى حماد، وعربى حمدى حماد، وأحمد حمدي حماد، وخالد محمد أحمد، ومحمد السبعى يونس، وعماد محمود همام، وأحمد عدية، ومحمود زيادة، ومحمد مهران عبد الظاهر، وعبدالله العطيفي، ووائل مهران، وعلاء كمال، ومنصور رفاعي، وصديق محمد، الطحان محمد، ورفعت على، وعلاء عبدالناصر، وحسين محمد محمود، ومحمد فتحي، وآنس جلال محمد عبدالله، وموسى محمود محمود، وعماد حمدي حماد، بخلاف 2 آخرين وافتهما المنية.

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