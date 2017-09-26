ضبط عاطل حاول سرقة "المصرف المتحد" بالدقي عبر "فتحة التكييف"

كتب - محمد شعبان:

ألقت دورية أمنية القبض على عاطل، حاول سرقة بنك المصرف المتحد بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء.

مصدر أمني -رفض ذكر اسمه- أكد أنه أثناء مرور دورية أمنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، تلاحظ لهم محاولة تسلل أحد الأشخاص عبر شقة تقع أعلى المصرف.

وأوضح المصدر، أنه مع اقتراب القوة، تبين أن ذلك الشخص كسر باب شقة تعلو المصرف، وحاول التسلل عبر فتحة جهاز التكييف، فتم ضبطه واقتياده إلى القسم.