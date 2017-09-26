أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ضبط عاطل حاول سرقة "المصرف المتحد" بالدقي عبر "فتحة التكييف"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط عاطل حاول سرقة "المصرف المتحد" بالدقي عبر "فتحة التكييف"

11:39 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

كتب - محمد شعبان:
ألقت دورية أمنية القبض على عاطل، حاول سرقة بنك المصرف المتحد بمنطقة الدقي، اليوم الثلاثاء.

مصدر أمني -رفض ذكر اسمه- أكد أنه أثناء مرور دورية أمنية بشارع البطل أحمد عبد العزيز، تلاحظ لهم محاولة تسلل أحد الأشخاص عبر شقة تقع أعلى المصرف.

وأوضح المصدر، أنه مع اقتراب القوة، تبين أن ذلك الشخص كسر باب شقة تعلو المصرف، وحاول التسلل عبر فتحة جهاز التكييف، فتم ضبطه واقتياده إلى القسم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط عاطل تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

    أخبار

  • عاطل يقتل طليقته قبل زواجها من أخر بعين شمس

    أخبار

  • ربة منزل وصديقها يسرقا سيارة محاسب في التجمع والـ "GBS" يكشفهما

    أخبار

  • ضبط عاطل بحوزته حشيش في الأهرامات: "كنت هشرب سيجارتين"

    أخبار

إعلان

7c0eb30c1a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة