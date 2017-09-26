أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
"النواب الأمريكي" يمرر مشروع قانون بفرض عقوبات جديدة على إيران -
وزير الأوقاف يُعلن عن رواتب خطباء المساجد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

المرصد السوري: 12 صاروخا تستهدف مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المرصد السوري: 12 صاروخا تستهدف مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية

11:56 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المرصد السوري: 12 صاروخا تستهدف مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية

أرشيفية

القاهرة / دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي عدة انفجارات ناجمة عن سقوط عدة صواريخ اليوم الثلاثاء على مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية .

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن 12 صاروخا على الأقل سقطت لليوم الثالث على التوالي على أماكن في ريف جبلة وريف مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة .

وحسب المرصد، قتلت مواطنتان من عائلة واحدة جراء سقوط أكثر من ست قذائف صاروخية صباح أمس الاثنين على مناطق في أطراف ومحيط مدينة القرداحة وكذلك تسببت القذائف بإصابة 6 أشخاص على الأقل بجراح متفاوتة بينهم طفل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مقتل وإصابة 85 مدنيا سوريا في غارات روسية على إدلب

    أخبار

  • محاكمة لاجئين سوريين في ألمانيا بتهمة اغتيال 36 موظفا في السورية

    أخبار

  • المرصد السوري: اشتباكات عنيفة بين القوات النظام والمعارضة في ريف

    أخبار

  • مرصد حقوقي: القوات السورية تبدأ عملية عسكرية في الأطراف الشرقية لدمشق

    أخبار

إعلان

c905caac67.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي

الأخبار - وزير المالية : الحكومة تلقت إشادة كبيرة من المسؤولين الفرنسيين بشأن الإصلاح الإقتصادي