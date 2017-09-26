المرصد السوري: 12 صاروخا تستهدف مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية

القاهرة / دمشق - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسماع دوي عدة انفجارات ناجمة عن سقوط عدة صواريخ اليوم الثلاثاء على مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية .

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن 12 صاروخا على الأقل سقطت لليوم الثالث على التوالي على أماكن في ريف جبلة وريف مدينة القرداحة مسقط رأس بشار الأسد بريف اللاذقية دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة .

وحسب المرصد، قتلت مواطنتان من عائلة واحدة جراء سقوط أكثر من ست قذائف صاروخية صباح أمس الاثنين على مناطق في أطراف ومحيط مدينة القرداحة وكذلك تسببت القذائف بإصابة 6 أشخاص على الأقل بجراح متفاوتة بينهم طفل.