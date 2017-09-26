إحالة رئيس وحدة زراعية و3 موظفين للتحقيق بالمنوفية
إحالة رئيس وحدة زراعية و3 موظفين للتحقيق بالمنوفية
12:06 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017
المنوفية - مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس الوحدة الزراعية بساحل الجوابر للتحقيق بالشئون القانونية بالمدينة.
حيث تبين أثناء مرور لجنة الإشراف والمتابعة، بإغلاق الوحدة الزراعية بساحل الجوابر، دون وجود أحد من العاملين.
كما قرر إحالة 3 من العاملين بالوحدة الزراعية بشمياطس للتحقيق بالشئون القانونية بالمدينة، لقيامهم بترك العمل دون إذنًا وبدون خط سير رسمي.
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