أخبار عاجلة

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل -
وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية -
لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح أنواع السحر -
"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة -
مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة -
الجيش اليمني يعلن مقتل عشرات الحوثيين في حجة -
مقتل شخصين وإصابة اثنين أخرين جراء انفجار قنبلة في أوكرانيا -
رئيس إقليم كتالونيا الإسباني لن يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة -
تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في مياه النرويج -
تدمير أكثر من 10 آلاف منزل في ديالي العراقية منذ 2014 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملات على مخرات السيول بأسيوط

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملات على مخرات السيول بأسيوط

12:02 م الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    e3bc221f39.jpg

  • عرض 4 صورة

    9c4f416ecb.jpg

  • عرض 4 صورة

    276146faf8.jpg

  • عرض 4 صورة

    daaf32e3fb.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل تخرج دفعة 2017 من الأكاديمية العربية للعلوم

الألبوم التالى

بالصور.. محافظ أسوان يشهد حفل تخرج دفعة 2017 من الأكاديمية العربية

أسيوط - أسامة صديق:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة على مخرات السيول ومصارف الأمطار، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول المتوقعة، وعدم وجود أي تعديات عليها.

وشارك في الحملة مهندسون من مديريتي الري، والبيئة، وتم تفقد مخرين للسيول بقرية درنكة التابعة لمركز ومدينة أسيوط، كما تابعت الحملات مدب تنظيف المخرات واستعدادها للسيول في موسم الشتاء المقبل.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • استعدادا لموسم الشتاء.. صيانة 190 محطة صرف صحي في الإسكندرية

    أخبار

  • وفاة طفلة وتسمم 6 من أسرتها تناولوا وجبة فاسدة في أسيوط

    أخبار

  • بالصور - بدء الدراسة في مبنى مائل بأسيوط.. و"الأبنية التعليمية": آمن

    أخبار

  • بالصور.. لقاءات واجتماعات مكثفة لإصلاح المنظومة الصحية بأسيوط

    أخبار

إعلان

8fbc706c5c.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

إقليم كردستان يتهم إيران بدعم هجوم القوات العراقية في الموصل

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

وكيل"النواب" يبحث مع نظيرته الأذرية سبل دعم العلاقات الثنائية

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

"من أجل مصر": مستشفى 57357 تؤكد قدرة مصر على النهوض بملف الصحة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة

مساعد وزير الآثار: بدء تأهيل المواقع الأثرية المتعلقة برحلة العائلة المقدسة