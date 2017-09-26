بالصور.. الرقابة الإدارية تشن حملات على مخرات السيول بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة على مخرات السيول ومصارف الأمطار، للتأكد من جاهزيتها لمواجهة السيول المتوقعة، وعدم وجود أي تعديات عليها.

وشارك في الحملة مهندسون من مديريتي الري، والبيئة، وتم تفقد مخرين للسيول بقرية درنكة التابعة لمركز ومدينة أسيوط، كما تابعت الحملات مدب تنظيف المخرات واستعدادها للسيول في موسم الشتاء المقبل.