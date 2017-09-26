وزير الإسكان من أسوان: إنهاء أزمة انقطاع مياه الشرب الأسبوع القادم

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، أن العمل يسير حاليًا إلى إنشاء محطة الصرف الصحى كميا (3) بعد محطتى كيما (1) وكيما (2)، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة أي تصرفات زائدة من الصرف الصحي بمدينة أسوان خلال الفترة القادمة.

وقال "مدبولي" عقب تفقده لمحطتي الصرف الصحي كيما ( 1 ) وكيما ( 2 ) جنوب أسوان: إنه "تم تشغيل المحطتين وفقا لنظام المعالجة الثنائية، فيما يجرى حاليًا تنفيذ وحدة المعالجة الثلاثية للمحطتين والتي ستنتهي في نهاية هذا العام".

وأوضح أنه تم الضخ التجريبي لتوسيعات محطة جبل شيشة لمياه الشرب بأسوان، لرفع طاقتها من 68 ألف مترًا مكعبًا في اليوم إلى 136 ألف م 3 في اليوم، بتكلفة 120 مليون جنيه.

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وأضاف الوزير أن التقرير الصادر عن وزارة الصحة، لتحليل عينات المياه داخل المحطة عقب مشروع التوسعات، يشير إلى جودة المياه، فيما من المقرر دخول المحطة بالكامل مرحلة التشغيل بطاقتها القصوى مع بداية الأسبوع المقبل، لضخ المياه لكافة مناطق مدينة أسوان، وبذلك ستنتهي مشكلة قطع المياه التي تعانى منها المحافظة منذ فترة.

وحول موقف تنفيذ مشروع تغذية قرى (هيسا - الشيخ فضل - عواض) بمياه الشرب، بتكلفة 33 مليون جنيه، قال: إنه "يجري تسليم شبكات هيسا وعواض، كما يجرى تنفيذ 3 آبار بقرى كلابشة الجديدة - بشاير الخير - وجرف حسين - توماس عافية بأسون، بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى يونيو 2018 القادم".