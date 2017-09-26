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الزراعة: إسرائيل تسئ للفراولة المصرية.. وصدرنا 800 ألف طن بطاطس

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الزراعة: إسرائيل تسئ للفراولة المصرية.. وصدرنا 800 ألف طن بطاطس الزراعة: إسرائيل تسئ للفراولة المصرية.. وصدرنا 800 ألف طن بطاطس

التحرير

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قال محمد فوزي، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية، إن إسرائيل كانت وراء شائعة رفض محصول الفراولة المصري في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأضاف فوزي، خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يرد إلى الحجر الزراعي المصري أي خطاب رسمي من دول أخرى برفض أي محاصيل زراعية، مشيرا إلى أن صدرت 800 ألف طن بطاطس هذا العام إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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وذكر أن مساحة الأراضي الزراعية في مصر زادت إلى 9 ملايين فدان، موضحا أن نسبة الفاقد في المحاصيل الزراعية تبدأ من مرحلة أعمال الحصد وحتى مرحلة التسويق.

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التحرير

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