العصار يفتتح معرض الإنتاج الحربي في حلوان بعد تطويره

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افتتح اللواء محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، معرض الإنتاج الحربي بمنطقة حلوان، بعد تطويره خارجيا وداخليا.

وهذا هو الافتتاح الثاني ضمن خطة تطوير 22 منفذ بيع للمنتجات المدنية للوزارة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال العصار إن تطوير المعرض استكمال لخطة التطوير الشاملة لمنافذ البيع لدى الوزارة خلال العام الجاري، من حيث الشكل الجاذب للجمهور وتعيين عارضين شباب متخصصين في التعامل مع الجمهور، وتطوير خدمة ما بعد البيع، وهو ثاني المعارض التي يتم افتتاحها بعد معرض مصر الجديدة، الذي تم افتتاحه مايو الماضي.

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وذكر أن شركات الإنتاج الحربي مهتمة بتقديم منتجات تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية من حيث الجودة والسعر، وأن هدف الوزارة جذب وتشجيع المواطن المصري ليضع ثقته في الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف حاليا الوصول لإنتاج منتج محلي ومصري 100%، من خلال تقليل الاستيراد والاعتماد على المواد الخام المصرية في التصنيع.

وأضاف وزير الإنتاج أنه تتم الاستعانة بالخبرات الخاصة لتطوير جودة المنتجات لديها، وأنه تم تفعيل خدمة ما بعد البيع على مدار اليوم عن طريق الخط الساخن 19827، بالإضافة لخدمة الكول سنتر وهو الرقم المتصل بشركة صيانة تم التعاقد معها لتلقي الشكاوى، وإجراء الصيانة على المنتجات فور تلقي الشكوى.

يذكر أن معرض حلوان للإنتاج الحربي يقدم تخفيضات تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، بمناسبة افتتاح المعرض وأعياد أكتوبر، على جميع معروضاته، التي تشمل الأجهزة الكهربائية (التكييفات 1.5 /2.25 /3 حصان، الغسالات علوية التحميل، الثلاجات 14/16 قدم، الديب فريزر 7 درج، البوتاجازات، السخانات، المراوح الصندوقية والسقف، شاشات التليفزيون LED /32 49 بوصة، ألواح الطاقة الشمسية، واللمبات الموفرة) والأجهزة المنزلية من (أوانى الطهي، أدوات المائدة الأستانليس ستيل والألومنيوم، ورق الفويل الأستانليس ستيل) من إنتاج شركات الإنتاج الحربي المختلفة.