البورصة تربح 5 مليارات جنيه وسط صعود جماعي للمؤشرات

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حقق رأس المال السوقي في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، أرباحا بقيمة 5.1 مليار جنيه وسط صعود جماعي لكافة المؤشرات، لتسجل 740.7 مليار جنيه مقابل 735.6 مليار في ختام التعاملات أمس.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي " إي جي إكس 30 " لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.48%، لتصل عند مستوى 13740.53 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70"، بنسبة 1.23%، ليصل عند مستوى 780.25 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100"، بنسبة 1.10%، ليصل عند النقطة 1722.42.

ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي شرائي 11 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع بصافي بيعي 6.2 مليون، و5.5 مليون جنيه على التوالي.