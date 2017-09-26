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استقرار في أسعار الدولار اليوم.. والبنك العربي الأقل سعرا

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استقرار في أسعار الدولار اليوم.. والبنك العربي الأقل سعرا استقرار في أسعار الدولار اليوم.. والبنك العربي الأقل سعرا

التحرير

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استقرت الدولار اليوم بالبنك المركزي، وفقًا لآخر تعاملاته، مسجلا 17.716 جنيه للبيع و17.616 جنيه للشراء. 
وسجل الدولار بالبنك الأهلي وبنك التعمير والإسكان ومصر إيران والبنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر اليوم بـ17.73 جنيه للبيع، و17.63 جنيه للشراء مقابل الجنيه المصرى. 

بينما سجل الدولار أقل سعر بالبنك العربي وبنك الإسكندرية وبنك القاهرة بـ17.67 للبيع، و17.57 للشراء. 

وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك البركة وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك بلوم وبنك إتش إس بي سي 17.72 للبيع، و17.62 للشراء.


العملات الأجنبية

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كما شهدت باقي العملات الأجنبية استقرارا ملحوظًا فى الأسعار اليوم، ليسجل اليورو 21.04 للبيع، 20.91 جنيه للشراء، وسجل الجنيه الإسترلينى 23.96 جنيه للبيع، و23.81 جنيه للشراء، والفرنك السويسرى 18.19 جنيه للبيع، و18.08 جنيه للشراء، والـ100 ين يابانى 15.78 جنيه للبيع، و15.69 جنيه للشراء، واليوان الصينى 2.67 جنيه للبيع، و2.65 جنيه للشراء.

العملات العربية

وسجل الريال السعودى نحو 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، وسجل الدينار الكويتى نحو 58.80 جنيه للبيع، و58.35 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.

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التحرير

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