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رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن نحكم غزة دون أي انتقاص

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مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن نحكم غزة دون أي انتقاص

11:45 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

رئيس الوزراء الفلسطيني: يجب أن نحكم غزة دون أي انتقاص

رام الله - (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، إن حكومته يجب أن تحكم قطاع غزة من دون أي انتقاص أو اجتزاء لصلاحياتها ومسئولياتها.

وذكر الحمد الله، لدى بدء اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله، أن بدء تسلم مسؤولياتها في غزة "يعني أن تبدأ العمل بشكل فعلي شامل دون أي اجتزاء أو انتقاص لكافة مهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها وبسط ولايتها القانونية وفقا للقانون الأساسي في جميع القطاعات وفي مختلف المجالات دون استثناء".

وأعلن الحمد الله عن تشكيل لجان وزارية تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية في قطاع غزة ومعالجة آثار وتبعات الانقسام وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية الناجمة عن الانقسام وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.

واعتبر أن إعلان حركة "حماس" الإسلامية حل لجنتها الإدارية في غزة مؤخرا "فتح نافذة للأمل والتفاؤل لطي صفحة الانقسام وإلى الأبد من خلال تمكين حكومة الوفاق من القيام بمهامها وتحمل كافة مسؤولياتها في قطاع غزة".

ودعا الحمد الله الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته والفصائل ومنظمات المجتمع المدني والأهلي إلى إسناد جهود المصالحة وإنهاء الانقسام وتمكين الحكومة من القيام بمهامها لاستعادة الوحدة وإعادة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة إلى الشرعية.

وكانت حكومة الوفاق المشكلة برئاسة الحمد الله منذ 2014 أعلنت يوم أمس أنها ستعقد اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة الأسبوع المقبل بعد أسبوع من إعلان حماس حل لجنتها الإدارية في القطاع.

وتستهدف الخطوة إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة.

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مصراوي Masrawy

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