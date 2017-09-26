وفاة مدرس أثناء حضوره طابور الصباح بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

توفى مدرس بمدرسة الزراعة بشبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، أثناء حضوره طابور الصباح، بعد أن فقد وعيه ونقل إلى المستشفى.

وفوجئ العاملون بالمدرسة، بسقوط المدرس "فهد طه غنيم" مهندس زراعي، بقسم الوقاية بمدرسة الزراعة بشبين الكوم، مغشيًا عليه، ونقل للمستشفى، وتبين إصابته بجلطة في القلب أودت بحياته في طابور الصباح.