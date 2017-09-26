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القبض على 3 شباب تحرشوا بطالبات مدرسة في السويس

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مصراوي Masrawy

القبض على 3 شباب تحرشوا بطالبات مدرسة في السويس

11:54 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

القبض على 3 شباب تحرشوا بطالبات مدرسة في السويس

القبض على شباب تحرشوا بطالبات مدرسة

السويس - حسام الدين أحمد:

ألقت شرطة النجدة في السويس، القبض على 3 شباب، كانوا يستقلون سيارة ودراجة نارية، لاستخدامها في التحرش بطالبات المدرسة الثانوية الصناعية بنات، عقب استغاثة وبلاغ من مدير المدرسة.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن السويس، إن اللواء محمد جاد مدير الأمن، وجه دوريات أمنية، تجوب المناطق المحيطة بالمدارس الثانوية بنات، صباحًا، بالقبض على الشباب المبلغ عنهم.

وأضاف المصدر، أن الدورية تلقت إشارة من شرطة النجدة، بتجمع الشباب أمام باب المدرسة المواجهة لمبنى نقابة المهن التعليمية، ورغم تحذيرهم من قبل إدارة المدرسة، إلا أنهم استمروا في الالتفاف بالسيارة والدراجة النارية حول المدرسة مع تشغيل الأغاني الشعبية على سماعات مضخمة للصوت، والرقص على أنغامها فتم ضبطهم عقب اتهام مدير المدرسة لهم بإزعاج الطالبات، والتأثير على انتظام العملية التعليمية.

ومن ناحية أخرى، قال هاني أبو زيد مدير المدرسة، إن إحدى طالبات المدرسة، توفيت العام الماضي، بعد أن دهستها سيارة، كانت تقوم بحركات جنونية التي يفعلها الشباب بالسيارات أمام المدرسة.

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