إحباط تهريب 76 ألف يورو بمطار برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة أمن الموانئ، اليوم الثلاثاء، من إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

واشتبه رجال الجمارك في الراكبة "م. ع. ع" مصرية الجنسية، أثناء إنهاء إجرءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من ميلانو لظهور علامات القلق والارتباك عليها.

وبتمرير حقائب الراكبة علی جهاز الفحص بآشعة "X-RAY " تم التأكد من الاشتباه.

وقرر عصام حسنين مدير الجمرك تشكيل لجنة لتفتيش الراكبة مكونة من وليد الشيخ رئيس قسم التعريفة وياسين عزت أبو إسماعيل رئيس قسم التعريفة ومحمود الجزار مأمور الحركة.

وبتفتيش الحقائب الخاصة بها تبين وجود مبلغ 76 ألف و100 يورو مخبأة بين طيات الملابس ويصعب الوصول إليها ولم تقر بها الراكبة عند التفتيش.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحُرر محضر تهرب جمركي رقم 37 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.