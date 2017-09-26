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البدري يحذر سداسي الأهلي

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البدري يحذر سداسي الأهلي البدري يحذر سداسي الأهلي

التحرير

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حذر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعضا من لاعبي المارد الأحمر، المهددين بالغياب عن إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه عدد كبير من لاعبي الأهلي، خطر عدم المشاركة في دور ذهاب نصف نهائي البطولة الإفريقية، بسبب تعدد البطاقات الصفراء.

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والمهددون بالغياب هم شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ومؤمن زكريا ووليد سليمان وجونيور أجايي، إذ في حالة تلقي أي من السداسي بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، سيغيب عن مباراة الإياب، والتي ستجمع بين الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب.

ويواجه الأهلي نظيره النجم الساحلي يوم الأحد المقبل، على ملعب سوسة، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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