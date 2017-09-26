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لمرافعة الدفاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم باغتيال "هشام بركات" لـ 10أكتوبر

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مصراوي Masrawy

لمرافعة الدفاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم باغتيال "هشام بركات" لـ 10أكتوبر

11:36 ص الثلاثاء 26 سبتمبر 2017

المستشار حسن فريد

كتب- عمرو علي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم البسطاوي غريب، في قضية "اغتيال النائب العام"، لجلسة 10 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لمرافعة الدفاع.

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا في حق المتهم البسطاوي غريب.

وفي أواخر يونيو 2015، قتل بركات في حادث تفجير استهدف موكبه بمنطقة الجديدة بالقاهرة، ليكون أكبر مسؤول مصري يقتل في حادث اغتيال منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة إرهابية داخل البلاد، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتخريب، وحيازة واستعمال وتصنيع مفرقعات، والاتفاق الجنائي، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بغير ترخيص، والتسلل عبر الحدود".

وقال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، في وقت سابق، إن قيادات جماعة الإخوان في تركيا وحركة حماس ضالعون في التخطيط والتمويل والتنفيذ لعملية اغتيال بركات.

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مصراوي Masrawy

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